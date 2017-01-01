Пермяков приглашают присоединиться к всемирной акции «Час Земли»

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Фото: Константин Долгановский

24 марта в 20:30 в Перми пройдёт международная экологическая акция «Час Земли». В России акция состоится под лозунгом «Голосуй за природу». Чтобы поддержать акцию, нужно отключить на один час подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах.

Традиционно в Перми подсветку зданий отключают ГУ МВД России по Пермскому краю, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, ПАО «Т Плюс», АО «ОДК-Пермские моторы» (памятник «МиГ на взлёте»), ОАО «Сбербанк России», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», Пермское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», администрация Перми и другие организации.

Акция «Час Земли» является символом бережного отношения к природе, напоминающего о проблеме истощения ресурсов. Ежегодно в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру, более 180 стран и около 7 тыс. городов.

В России акция проводится с 2009 года, и в Год экологии «Час Земли» стал самой масштабной акцией — в ней участвовало более 150 городов. Акция проходит при поддержке администрации президента страны и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.