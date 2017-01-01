Владимир Путин победил в Прикамье с историческим рекордом Явка на прошедших выборах в Пермском крае на 11,4% превзошла аналогичный показатель шестилетней давности

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Возможность проголосовать предоставили и людям с ограниченными возможностями. Фото: Сергей Федосеев.

По итогам обработки всех протоколов средняя явка на прошедших накануне президентских выборах составила 66,51%, сообщают в Избирательной комиссии Пермского края. По предварительным данным, действующий президент Владимир Путин победил на них с результатом 75,35%. Второе место занял Павел Грудинин (10,55%), на третьем — Владимир Жириновский (6,84%), четвёртая — Ксения Собчак (2,20%), пятый — Григорий Явлинский (1,28%), шестой — Борис Титов (0,90%), седьмой — Максим Сурайкин, (0,77%), восьмой — Сергей Бабурин (0,73%).

В ходе голосования в Прикамье работало 1844 избирательных участка, на 869 из них было организовано онлайн-видеонаблюдение. С момента закрытия участков потоковое видео было доступно со всех 55 территориальных комиссий, где шел прием итоговых протоколов УИК и подведение итогов выборов по территориям, сообщают в краевом избиркоме. В день голосования в комиссиях работало более четырёх тысяч наблюдателей от кандидатов и политических партий, а также международные наблюдатели из Сербии, Аргентины и Монголии.

Сомнений в том, что Владимир Путин будет переизбран на новый срок, не было изначально. Интрига состояла лишь в том, с каким процентом победит действующий президент в Пермском крае, и сколько жителей региона примут участие в голосовании. Явка на выборах в минувшее воскресенье на 11,4% превзошла аналогичный показатель в марте 2012 года, а Владимир Путин показал рекордный для самого себя результат в нашем регионе. Напомним, на президентских выборах 2000 года в Пермской области он набрал 60,78%, в 2004 году — 72,74%, в 2012 году уже в Пермском крае — 62,94%.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы:

— Никогда выборы президента не проходили в столь открытом и прозрачном формате. По региону явка выросла почти на 20%. Причём очень хороший результат показали территории, которые ранее касались проблемными. От Соликамска, Березников и Чайковского таких высоких показателей не ожидали, но грамотная организация кампании и полноценная мобилизация показали результат, несмотря на непогоду. Я считаю, что, в первую очередь, это результат слаженной эффективной работы большой команды во главе с губернатором Пермского края. Также была крайне эффективная работа избирательной комиссии и огромного штаба волонтёров, которые работали на участках.



