Необходимость гимна для Перми обсудят на публичных слушаниях Слушания по проекту поправок в Устав города собираются провести через месяц, 19 апреля

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Напомним, городские власти намерены прописать в Уставе Перми появление гимна как официального символа города. Гимн Перми и положение о гимне города предлагается утвердить решением Пермской городской Думы.

По закону поправки в Устав требуется обсудить на публичных слушаниях, которые предлагается провести 19 апреля. Завтра, 20 марта, проект решения Думы о назначении публичных слушаний обсудят на комитете по местному самоуправлению и регламенту.

Отметим, что в прошлом году депутаты Заксобрания утвердили в качестве официального гимна региона песню «Мой Пермский край» авторства Сергея Иванова. Песня появилась ещё в 2003 году и была представлена во время проведения одноименного молодежного марафона.