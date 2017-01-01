В день выборов в Прикамье работало более 3,5 тысяч наблюдателей от «Единой России»

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Фото: Сергей Федосеев

В целом по стране проект партийной мобилизации «Единой России» позволил привлечь к голосованию на президентских выборах свыше 11 млн избирателей по состоянию на 22.00 (мск) 18 марта 2018 года. Партией было подготовлено порядка 116 тыс. наблюдателей, рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

На выборы президента РФ в Пермском крае партия «Единая Россия» подготовила и направила на избирательные участки 3 тыс. 618 наблюдателей и 1 тыс. 809 членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

В проект партийной мобилизации в Прикамье вошли 101 тыс. 615 человек, в итоге явка по мобилизации составила 93,9%, пояснил руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ:

— В завершении дня 18 марта принял участие во всероссийском селекторном совещании с секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Вместе с однопартийцами узнали, как прошли выборы президента в нашей стране. Отрадно, что они состоялись на высоком уровне! «Единая Россия» смогла мобилизовать на Урале и Поволжье более 80% партийцев и сторонников.

Отметим, что в Пермском крае начинается новая большая избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления. В сентябре состоится 223 выборных кампании, в которых будет замещено 2 тыс. 316 мандатов.

Источник — РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае