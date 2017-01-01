На выборах в Прикамье Владимир Путин побеждает с результатом выше 75% Итоговая явка избирателей в Пермском крае превысила 66%

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После обработки 73% бюллетеней средняя явка избирателей в Пермском крае составила 66,7%. В 2012 году аналогичный показатель находился на уровне 55%.

С большим отрывом от других кандидатов лидирует действующий президент Владимир Путин, который, по предварительным данным, набрал в Прикамье 75,56%.

Напомним, 18 марта 2018 года в России прошли выборы президента. Официальные итоги голосования будут подведены позже.