На выборах в Прикамье Владимир Путин побеждает с результатом выше 75%
Итоговая явка избирателей в Пермском крае превысила 66%
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После обработки 73% бюллетеней средняя явка избирателей в Пермском крае составила 66,7%. В 2012 году аналогичный показатель находился на уровне 55%.
С большим отрывом от других кандидатов лидирует действующий президент Владимир Путин, который, по предварительным данным, набрал в Прикамье 75,56%.
Напомним, 18 марта 2018 года в России прошли выборы президента. Официальные итоги голосования будут подведены позже.
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