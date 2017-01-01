Голосование закончилось Как голосовали пермяки. Фоторепортаж «Нового компаньона» с избирательных участков

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Сегодня, 18 марта 2018 года в Пермском крае, как и во всей России, прошли выборы президента. Несмотря на морозную для марта погоду и метель, участие в голосовании приняла большая часть избирателей Пермского края. По состоянию на 6 часов вечера, проголосовали 57,14% жителей Пермского края, имеющих право голоса. Вместе с пермяками на избирательном участке в Педагогическом университете проголосовал и пианист Денис Мацуев, который пришел на выборы вместе с семьёй пермского губернатора Максима Решетникова. Итоговые данные по явке и предварительные результаты голосования будут опубликованы позже.