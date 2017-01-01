До закрытия избирательных участков осталось полчаса

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Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Избирательной комиссии Пермского края, средняя по региону явка избирателей в 6 часов вечера составила 57,14%. Как пояснили в избиркоме, такие данные были получены после поступления информации на этот час от 100% избирательных комиссий в регионе. Ранее глава краевого избиркома сообщал, что к 6 часам вечера проголосовали лишь 56% избирателей Прикамья.

По этому показателю Пермский край входит в число десяти регионов России, где явка на президентских выборах наиболее значительно выросла в сравнении с показателем шестилетней давности – плюс 27,52%.

Напомним, сегодня в России проходят выборы президента. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. После окончания процедуры голосования, начнётся подсчёт голосов.