Явка на президентских выборах в Прикамье пока в полтора раза превышает показатель шестилетней давности

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фото Сергея Федосеева

По состоянию на 3 часа дня явка избирателей на выборах президента России в Пермском крае составила 46.71%. Это в полтора раза выше, чем на президентских выборах 4 марта 2012 года, когда в это же время явка составляла лишь 27%, — сообщает в своем instagram председатель краевого избиркома Игорь Вагин. За сегодняшний день в комиссию поступило четыре жалобы, все они, по мнению Вагина, несущественные.

Напомним, сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента. Голосование в Пермском крае началось в 8 утра и закончится в 8 вечера. Сообщить о нарушениях в ходе выборов, подать жалобу или получить необходимую информацию граждане могут по телефону Общественной палаты Прикамья: (234) 237-60-45, уполномоченного по правам человека в Пермском крае: (234) 217-67-01 или по телефону «горячей линии» Центральной избирательной комиссии РФ:8-800-707-2018 (звонок бесплатный).