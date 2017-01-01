Четверть жителей Прикамья проголосовала на выборах президента РФ

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По данным на 12:00 18 марта средняя явка по Пермскому краю на выборах президента России выросла до 25,13%, сообщает Крайизбирком.

Отметим, что на выборах главы государства в 2012 году явка в регионе в аналогичный период времени составляла 15,26%.

Напомним, по данным Избирательной комиссии Пермского края, по состоянию на 10:00 средняя явка была 8,54%. В избиркоме сообщают, что жалоб в избирательные комиссии не поступало, все комиссии работают в штатном режиме.