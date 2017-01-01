Благодарный выпускник В Пермском государственном национальном исследовательском университете состоялась «инаугурация» концертного рояля

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Фото: Сергей Федосеев

То ли счастливое совпадение, то ли удачно подготовленный экспромт, но в разгар фестиваля Дениса Мацуева, который проходит в Пермской краевой филармонии при поддержке краевого минкульта, состоялось важное событие, не обозначенное на афишах. Мацуев дал незапланированный сольный концерт, причём не в филармоническом зале, а студенческом дворце культуры ПГНИУ. Связано это с тем, что университет впервые получил профессиональный концертный рояль.

Появление этого инструмента на студенческой сцене уже обросло легендами. Говорят, что во время празднования столетия университета его выпускник-«краснодипломник», а ныне почётный профессор ПГНИУ Андрей Кузяев публично пообещал подарить Alma Mater концертный рояль, и вот теперь обещание выполнено. «Обещанного три года ждут, — шутит Кузяев. — Но мы справились досрочно!» Он признаётся, что, когда во время юбилея вуза вышел на сцену студенческого ДК, то увидел своего «старого друга» — тот самый рояль, на котором его друзья-однокурсники играли на студенческих «вёснах» почти три десятилетия назад, а он помогал им в качестве рабочего сцены — выкатывал из-за кулис рояль, который уже тогда не блистал новизной.

Началась работа: выбрать рояль — это серьёзная задача. Благодаря консультациям специалистов был выбран рояль чешской марки Petrof — настоящая европейская классика. Музыканты ценят романтичный, мягкий и чрезвычайно богатый звук этих инструментов. Каждый такой рояль изготавливается вручную, и работа длится 9-12 месяцев. Концертные рояли Petrof предназначены для лучших концертных залов мира. Выбирая подарок для родного университета, Кузяев не шёл на компромиссы: Petrof Mistral — самый большой, самый звучный и самый красивый из всех инструментов бренда, фаворит музыкантов по всему миру, прежде всего, из-за могущественного баса и чистоты звука. Он незаменим, если речь идёт об интерпретации сложных композиций. Представители марки Petrof называют Mistral своим шедевром.

И вот инструмент прибыл в студенческий ДК. «Он меня поразил! — чистосердечно признаётся меценат. — Такой большой, такой красивый!» По признанию Кузяева, он хотел бы услышать, как под звуки нового рояля исполняется гимн университета, но для начала он и многочисленные гости презентации рояля услышали нечто иное.

Фото: Сергей Федосеев

Как раз сейчас в Перми проходит традиционный, уже восьмой музыкальный фестиваль Дениса Мацуева, и легендарный музыкант откликнулся на приглашение ПГНИУ и Андрея Кузяева первым сыграть на новом инструменте. Считается, что большой концертный инструмент — рояль или орган — должен пройти «инаугурацию», то есть заявить о себе публично, дать публике услышать свой голос и как бы уверить слушателей в том, что он будет работать честно, долго и добросовестно. Для такого события музыкант с мировым именем — наилучший партнёр.

Денис Мацуев согласился без колебаний. По его мнению, хороший рояль в вузе — вещь необходимая. Общественная деятельность музыканта заключается кроме прочего в том, что он убеждает губернаторов, мэров и спонсоров приобретать новые инструменты для образовательных учреждений — от музыкальных школ до вузов. Будучи почётным профессором МГУ, Мацуев каждый год даёт концерт в этом университете. Он любит и ценит атмосферу студенческих концертов и считает, что университетские концертные абонементы, вроде тех, что существуют в Беркли, Оксфорде или Сорбонне, — это хорошая традиция, которая должна быть привита в России. По мнению музыканта, сейчас в нашей стране настоящий музыкальный подъём: всё больше молодёжи бывает на классических концертах, в оперных театрах. Снова стало модно и престижно заниматься музыкой, мечтать о музыкальной карьере. В такой атмосфере непременно должны родиться новые музыкальные звёзды.

Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин готов поддержать идею музыканта и устраивать в студенческом ДК концерты с участием студентов Пермского музыкального училища и Пермского института культуры.

Программа вечера представляла собой сплошную импровизацию. «Я не знаю, что буду играть, пока не сяду на банкетку», — признаётся Мацуев. Обладая исключительной музыкальной памятью, он никогда не играет по нотам, в его активной практике — около ста небольших фортепианных произведений, которые он играет на бис. С таким «багажом» импровизированные выступления не представляют для артиста никаких затруднений — программу готовить не надо, она рождается на месте.

Фото: Сергей Федосеев

Преподавателям и студентам университета, собравшимся в этот вечер в студенческом ДК, довелось услышать коронный номер Мацуева — «Размышления» Чайковского, которые музыкант исполняет вдумчиво, прочувствованно, как будто ведёт с роялем напряжённый, содержательный диалог. Вслед за этим была исполнена 17-я соната Бетховена — её непревзойдённый по мелодизму финал в таком трепетном, почтительном прочтении невозможно слушать без кома в горле. А потом… Медленно, загадочно прозвучали первые, такие узнаваемые такты «В пещере горного короля» Эдварда Грига — обманчиво медленно, поскольку вскоре гномы в пещере расшумелись всерьёз, скорость и громкость исполнения была феноменальная. «Посмотрим, выдержит ли рояль», — угрожающе пошутил музыкант перед концертом.

Он, конечно, выдержал, и даже строя не потерял. Вслед за «Горным королём» Мацуев сыграл ещё и этюды собственного сочинения, и Petrof звучал всё так же достойно — ровно по всему диапазону, отлично справляясь как с супергромкими, так и с супертихими звуками. Университетский концертный зал продемонстрировал отличную акустику. Благодаря подарку Андрея Кузяева не просто университет получил концертный рояль — Пермь получила новую прекрасную площадку для исполнения классической музыки.

Концерт продолжили студенты музыкального училища и Пермской консерватории, которая недавно работает в составе института культуры, а Денис Мацуев отправился… Нет, не отдыхать: в этот вечер он играл в Большом зале филармонии Первый концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и его же «Рапсодию на тему Паганини».