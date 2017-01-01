Глава Перми проголосовал на избирательном участке по месту жительства

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Градоначальник поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке выборов в Перми, передаёт пресс-служба городской администрации.

Дмитрий Самойлов, мэр Перми:

— Я хочу поблагодарить избирательные комиссии, силовые структуры, городские и районные власти, всех, кто занимался организацией подготовки выборов. Стояла задача подготовить на территории Перми 227 помещений, в которых располагается 408 избирательных участков. Оснастить все помещения металлодетекторами, обеспечить охрану, видеонаблюдение, подходы и подъезды к участкам, словом, реализовать целый комплекс мер, чтобы голосование прошло организованно и спокойно. В 8:00 все 408 избирательных участков города открылись для голосования. Надеюсь, что жители Перми проявят гражданскую активность в этот важный для будущего страны день.