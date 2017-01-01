Губернатор Пермского края проголосовал на выборах президента Международные наблюдатели отмечают, что голосование в Прикамье проходит открыто и демократично

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Фото: Сергей Федосеев

Сегодня, 18 марта, глава региона Максим Решетников оставил твой голос за кандидата в президенты России на избирательном участке №3409. Губернатор края призвал всех жителей Прикамья прийти на избирательные участки и воспользоваться правом голоса.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Погода хорошая, люди идут голосовать, идут с удовольствием. И, конечно, важно, что в этом году новый порядок голосования вне мест проживания запущен, и он действительно оказался очень удобным. Все возможности для людей прийти и проголосовать созданы. И, безусловно, мы призываем всех пермяков, всех жителей края прийти и сделать свой выбор, обязательно семьями, потратить 15 минут и обеспечить спокойное развитие страны, края, родных городов на ближайшие 6 лет.

В этом году мы приложили максимум усилий для того, чтобы проинформировать население, очень много было встреч. Основная задача — чтобы люди пришли на выборы. И социология, которая была сделана, показала, что 99% жителей знают о выборах, знают, где и как голосовать. Все условия для реализации прав граждан были созданы, и мы видим, что жители края этим правом пользуются. Я очень надеюсь, что такая динамика сохранится до конца дня.

На избирательном участке в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете проголосовал и известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев, находящийся в данный момент в краевой столице на гастролях.

Международный наблюдатель из Монголии Дэмбэрэл Нинж, присутствующий на избирательном участке, отметил, что «российские выборы идут очень открыто и честно, никаких ограничений, никаких препятствий для избирателей нет». Его коллега из Сербии Милош Джорин также сообщил, что выборы в Перми проходят «законно и демократично»: «Сейчас это уже третье место, которое мы посетили, будет ещё несколько. Я вижу, что выборы проходят законно и демократично: люди приходят, регистрируются, подтверждают свою личность, тайно выбирают своего кандидата и отправляют свой бюллетень в урну, как везде в мире».