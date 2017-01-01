В Чайковском проходит финальный этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина

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Сегодня, 17 марта, состоялось открытие финального этапа Континентального кубка FIS по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском. В нём принимает участие порядка 50 спортсменов.

Гостей Чайковского и спортсменов поприветствовали губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих и президент федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В приветственном слове глава Прикамья отметил, что эти соревнования стали традиционными для региона, но при этом не уменьшили свою значимость. «Для нас сегодня очень важный день, мы принимаем соревнования международного уровня. Финал Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина — это зрелищный и в то же время очень непростой в спортивном плане этап соревнований. Спортсмены — невероятно отважные люди», — говорит губернатор.

Гостей финального этапа Континентального кубка поприветствовал глава федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский: «Рад приветствовать здесь, в Чайковском, гостей, любителей лыжного спорта. Уверен, что в эти выходные вы получите массу удовольствия, а с такой поддержкой руководства Пермского края и с таким трамплинным комплексом успехи наших российских спортсменов не заставят себя долго ждать».

Дмитрий Дубровский высоко оценил уровень спортивной подготовки трамплинов в Чайковском и организации мероприятия. Он поблагодарил руководство комплекса «Снежинка» и министерство спорта Пермского края за организацию соревнований и за проведение сборов для российских команд в Чайковском.

В ближайшие два дня на одном из лучших трамплинных комплексов в мире, «Снежинке», будут соревноваться спортсмены из девяти стран: Чехии, Австрии, Казахстана, Германии, Польши, Словении, Италии, Финляндии и России. Победитель общего зачёта (по сумме баллов во всех этапах) получит хрустальный глобус.

Традиционно международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина собирает несколько тысяч зрителей, которые приезжают в Пермский край, в том числе, и из других регионов России.

Прямая трансляция доступна по всей России и за рубежом в формате full hd. Ведёт прямой эфир комментатор телеканала Евроспорт Россия Отар Мамучашвили. Следить за ходом соревнований можно как в интернете, так и на канале кабельного оператора Дом.Ру в 56 городах страны.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края