Количество центров дуального образования в Прикамье увеличится в два раза

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Глава региона Максим Решетников и лётчик-космонавт, дважды герой Советского Союза, организатор подготовки кадров в системе высшей школы, президент Московского государственного университета геодезии и картографии Виктор Савиных обсудили роль пермских предприятий в развитии ракетно-космической отрасли РФ и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленности. Встреча состоялась в раках рабочего визита Виктора Савиных в Пермь. Также дважды герой Советского Союза познакомился с этапами подготовки высококвалифицированных кадров для ПАО «Протон-ПМ».

Напомним, в Пермском крае активно развивается система дуального образования. По инициативе главы региона Максима Решетникова для обеспечения производства квалифицированными кадрами в ближайшие 5 лет планируется в два раза увеличить число центров дуального образования в техникумах и колледжах. Инвестиции в науку и высшую школу, поддержка научных проектов и подготовка молодых учёных — один из приоритетов в развитии региона.

Благодаря тесному взаимодействию образовательных учреждений всех уровней и промышленных предприятий, высококвалифицированные инженерные и рабочие кадры для промышленных предприятий готовятся, начиная со школы. Один из примеров — проект «Техно-школа» на базе школы №129, помогающий вырастить будущих специалистов для организаций—участников кластера ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный».

Виктор Савиных отметил высокий уровень инженерной подготовки пермских школьников: «Сегодня многие школы готовят квалифицированных гуманитарных специалистов, а здесь, в практико-ориентированной школе, воспитываются ребята, которые будут уметь работать руками. В этой школе ученики получают профессию: они готовят программы для каждой детали, чтобы изготовить её на станке, учатся читать чертежи, изготавливать самые распространенные детали».

По словам директора школы №129 Алексея Шабунина, в техно-школе учится более 940 учеников. Все они с 8 класса получают профессию. «У нас уникальные лаборатории и мастерские, созданные совместно с «Протоном». Это позволяет школьникам поступать на специализированные направленности, — говорит директор. — Наши ученики участвуют в региональных этапах конкурса «Молодые специалисты» (Worldskills и Woldskills Junior) и занимают там призовые места». Также Алексей Шабунин отметил, что школа даёт много возможностей для практики. Например, на уроках учащиеся конструируют, запускают ракеты на твёрдом топливе, а в рамках летнего лагеря при техно-школе предполагается запуск космического спутника.

«У нас выстроена цепочка подготовки высококвалифицированных инженерных кадров. Начиная от техно-школы, где уникальные лаборатории и мастерские, продолжая авиационным техникумом, центром дуального образования, и заканчивая аэрокосмическим факультетом политехнического университета», — рассказал о выстроенной системе подготовки кадров для предприятия Антон Шишкин.

Справка

В Прикамье реализуется краевой проект дуального образования «Рабочие кадры «под ключ». Модель, разработанная экспертами Пермской Торгово-промышленной палаты совместно с краевым Министерством образования, признана лучшей практикой на уровне страны и рекомендована к внедрению в других регионах председателем Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив — президентом РФ Владимиром Путиным. В ноябре прошлого года на базе «Протон-ПМ» открылся Центр дуального образования, который позволяет организовать процесс обучения под конкретные задачи производства. На приобретение самого современного оборудования для Центра краевые власти привлекли свыше 20 млн руб. из федерального бюджета.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края