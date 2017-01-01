На стажировку в парк «Россия — Моя история» вышел робот-экскурсовод Пока Promobot работает с посетителями в тестовом режиме

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Федосеев

Сегодня, 16 марта, в исторической парке «Россия — Моя история» представили нового экскурсовода — Promobot четвёртого поколения. По словам директора по развитию компании «Promobot» Олега Кивокурцева, до этого четвёртую версию робота видели только посетители крупнейшей мировой выставки инноваций и потребительской техники CES 2018 в Лас-Вегасе и инвестиционного форума в Сочи. Роботы-экскурсоводы уже работают в музеях Дубая и Парижа. В Москве в музее современной истории России есть Promobot третьего поколения. При этом робот, который будет работать в пермском историческом парке, отличается робота в Москве тем, что у него более активная жестикуляция. Олег Кивокурцев отметил, что это позволит новому роботу лучше располагать к себе людей. Кроме того, Promobot четвёртого поколения на 80% состоит из отечественной электроники: всё, что отвечает за движение рук, головы и туловища — это российские комплектующие. Исключение — некоторые материнские платы и процессоры, которых в России не делают.

«Робот специально настроен под нужды музея. Ему ничего не нужно. Он сам уходит заряжаться, а утром — выходит на работу. Promobot строит карты помещений и способен водить экскурсии от экспоната до экспоната. Мы создали уникальный интерфейс, с помощью которого можно взаимодействовать с роботом, запускать экскурсию с помощью нажатия кнопки или по голосовому запросу. Также в него внесена абсолютно вся информация об экспонатах и экспозиции. У этого робота более ста речевых модулей на семи языках. Он отвечает абсолютно на все вопросы, даже отвлечённые от экскурсии. Просто потом переводит диалог обратно на историческую тематику. Его функционал позволяет полностью исключить проблемы связанные с человеческим фактором, повысить качество экскурсии и максимально донести информацию. Мы надеемся масштабировать эту модель. Уже ведутся переговоры с несколькими российскими и зарубежными музеями», — пояснил директор по развитию компании.

Сегодня Promobot-экскурсовод работал первый день, и ему еще предстоит длительная работа по закачке материала.

Заведующая историческим парком Мария Федотова отметила, что у этого робот очень большие возможности.

«У нас одна из самых технологичных выставок, а Пермский край — один из лидеров в IT-сфере. Вот мы и подумали, почему бы не использовать Promobot в качестве одного из наших сотрудников. Изначально мы планировали, что он будет консультантом: будет привлекать внимание людей и объяснять, как пользоваться мультимедиа устройствами, где какая экспозиция находится и так далее. Сегодня мы его посмотрели в качестве экскурсовода и поняли, что можем добавлять ещё какие-то модули для экскурсии. Возможно, он будет вести к каждой экспозиции какой-то блок».

При этом Мария Федотова пояснила, что роботы-экскурсоводы не заменят людей, так как перед историческим парком стоят и образовательные задачи.

«Экскурсии для групп у нас включают большой объём информации. Есть определённые методики. Экскурсии у нас проводят люди с высшим образованием. Поэтому мы не можем их полностью заменить такой «игрушечной» экскурсией. Но часть вполне может проводить Promobot, и это вполне впишется в общую систему».

Пока робот освоил два блока в экспозиции современной истории. Как пояснила заведующая историческим парком, они собираются вводить Promobotа в эксплуатацию постепенно.

«На следующей неделе мы проведём тестовые экскурсии с участием робота. То есть при обычном заказе экскурсии организованной группой часть экскурсии будет проводить Promobot. Сначала будем отрабатывать его в тестовом режиме, а потом посмотрим, какие затраты, расходы робот несёт, насколько он будет востребован. Возможно, робот-экскурсовод будет особой опцией, и будет нужен дополнительной билет».

Также Мария Федотова отметила, что пока в историческом парке не во всех залах удобно передвигаться вместе с роботом. Но в музее уверены, что смогут решить эти вопросы.

Напомним, исторический парк «Россия — Моя история. Пермский край» открылся в Перми 12 декабря 2017 года. Мультимедийные экспозиции, которые рассказывают об истории страны и Пермского края с древнейших времен до наших дней, расположились в здании Речного вокзала и вокзала Пермь-I.