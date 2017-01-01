Выходные в Пермском крае будут холодными и снежными

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В предстоящие выходные в Пермском крае температура воздуха ожидается значительно ниже климатической нормы, на большей части региона пройдут умеренные и сильные снегопады, сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

В ночь с пятницы на субботу снегопады пройдут по всей территории края. На севере края за день пятницы и ночь на субботу выпадет 6-9 мм осадков, в Перми — 3-4 мм. Температура воздуха останется на отметках 0…-5°, затем начнёт понижаться. В Перми похолодание начнётся утром в субботу, в течение дня температура на большей части края составит -5…-10°. Днём осадки прекратятся, ветер будет умеренным, с порывами до 12 м/с.



В ночь на воскресенье температура на севере региона понизится до -19…-24°. На юге края похолодание будет не таким значительным — до -13…-18°, в Перми ночной минимум температуры ожидается около -18°.

Днём 18 марта на севере Прикамья ожидается малооблачная погода со слабым ветром, температура воздуха — -10°. В южной части региона днём начнется снегопад, по крайнему югу и юго-востоку территории — сильный. Вечером снегопад будет сопровождаться метелью и усилением северо-западного ветра. Температура днём также не превысит отметки -10°.

В ночь на понедельник на юге края ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с. На севере края будет безветренно и аномально холодно: в низких местах температура может опуститься до -30°. В Перми к утру также похолодает до -20°.