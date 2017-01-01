Почти 100% жителей Прикамья проинформированы о предстоящих выборах Рабочая группа при Общественной палате Пермского края (ОП) по контролю за избирательным процессом в регионе за несколько дней до выборов президента России провела обсуждение активности и эффективности информировании пермяков о предстоящих всей стране 18 марта событии.

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Фото: Константин Долгановский

Председатель ОП Пермского края Дмитрий Красильников отметил, что в этом году впервые на избирательных участках всех городов и административных центров Прикамья будут работать общественные наблюдатели, в том числе ожидаются представители иностранных государств.

Председатель Избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин подчеркнул, что главная задача всех ответственных ведомств — обеспечить легитимность выборов президента РФ 18 марта 2018 года, законность проведения процедуры и её максимальную открытость.

Для этого Крайизбирком провёл масштабное информирование избирателей. Одним из способов стало использование более 600 рекламных поверхностей: баннеров, перетяжек, ситибордов, — это порядка 35% всех рекламных площадей в крае. Кроме того, члены избирательных комиссий обошли уже ¾ домовладений, информируя о выборах, вручая приглашения, отвечая на вопросы избирателей.

По словам политтехнолога Юрия Исаева, в этом году впервые было проведено настолько масштабное и тотальное информирование граждан о предстоящих выборах.

«Работа по информированию населения шла со стороны избирательных комиссий, органов местного самоуправления, государственных структур. Не остались в стороне и пермские предприятия — с коллективами велась отдельная работа. К процессу подключались все желающие оказать содействие: руководители предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели. По моему мнению, по сравнению с кампанией 2012-го года 99,9% населения знает о выборах, времени, месте и дне голосования. Настолько колоссальное информирование на всех уровнях шло, наверное, впервые в истории федеральных выборов в стране», — рассказал Юрий Исаев.

Политтехнолог отметил также, что статистика по заявлениям от избирателей о желании голосовать не по месту прописки также говорит об эффективности информационной работы и большом интересе граждан к предстоящим выборам. Отметим, что, по данным Крайизбиркома, всего этой возможностью воспользовалось 127 тыс. жителей Прикамья (примерно 7% от общего числа избирателей).

Особо стоит отметить работу в отношении молодых избирателей в возрасте от 18 до 35 лет, взаимодействие с которыми велось через социальные сети, учебные заведения, листовки и флаеры, ролики в сети интернет и на телевидении. Активно информированием населения, студентов и рабочей молодёжи о предстоящих выборах и участии в них занимались профсоюзы и предприятия Прикамья.

Дмитрий Красильников подчеркнул, что большой отклик Общественная палата получила от молодёжных организаций Прикамья, с которыми соглашение о выдвижении наблюдателей было подписано в декабре 2017 года.

«Значительное число наблюдателей — это молодые люди: студенты, рабочая молодёжь. И это очень приятно и правильно, потому что помимо задач, связанных с наблюдением, легитимностью, легальностью всех процедур, фактически этот институт может решать ещё одну задачу — развитие правовой и политической культуры, развитие культуры нашего молодого избирателя. Это я считаю очень и очень важным», — отметил Дмитрий Красильников.

Кроме того, для оперативного реагирования на обращения граждан и информирования населения, в день проведения выборов в Общественной палате Пермского края будет создан ситуационный центр. В рамках его работы будет организована «горячая линия» для избирателей, а также налажена живая связь с наблюдателями. По словам Дмитрия Красильникова, в случае возникновения конфликтных ситуаций или при получении сообщений о каких-либо нарушениях, члены ситуационного центра будут выезжать на избирательные участки, чтобы разобраться в ситуации на месте.

Сообщить о нарушениях в ходе выборов президента РФ 18 марта, подать жалобу или получить необходимую информацию жители могут по телефону Общественной палаты Прикамья: (234) 237-60-45, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае: (234) 217-67-01 или по телефону «горячей линии» Центральной избирательной комиссии РФ:8-800-707-2018 (звонок бесплатный).

Напомним также, что законность избирательного процесса будет обеспечена, в том числе, использованием технических средств: на половине УИК города Перми будут установлены КОИБы. Во всех ТИК и на 869 самых крупных УИК в крае, где голосует ¾ всех избирателей, будет использоваться видеонаблюдение, которое впервые в этом году будет 100% онлайн.





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