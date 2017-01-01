Пермский путешественник покорит полюс недоступности Северной Америки

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Фото: ПГНИУ

22 марта доцент кафедры туризма географического факультета ПГНИУ Андрей Королёв возобновит пересечение Аляски с севера на юг.

Аналогов прохождения подобного маршрута, протяжённостью 600 км, не существует, сообщает пресс-служба ПГНИУ. Экспедиция продлится 40 дней, маршрут экспедиции пройдет через полюс недоступности Северной Америки. Путешественники пересекут северную часть Аляски через самый крупный хребет Брукса, впервые в истории совершив восхождения на высшие вершины хребта (гора Чеймберлин, 2749 м).

Команда пермских спортсменов в составе трёх человек — Андрея Королёва, Игоря Мохова и Александра Ранде — отправится в лыжную экспедицию по пересечению Аляски в рамках чемпионата России по спортивному туризму, согласно концепции проекта «Полюса недоступности Земли».

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