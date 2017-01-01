Водоснабжение в Кудымкаре восстановят до конца дня

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Вчера, 15 марта, в 23.00 в Кудымкаре была устранена протечка на водоводе диаметром 200 мм по ул. Лихачёва, 47, из-за которой с 14 марта порядка 1,6 тыс. жителей города оставались без водоснабжения. Предоставление услуги было восстановлено.

Однако ремонтные работы на сетях спровоцировали новые дефекты чугунного водопровода. Для устранения вновь появившихся трещин подача воды утром 16 марта была приостановлена. Предполагается, что протечка будет устранена в ближайшее время, сообщает Региональная служба по тарифам.

Напомним, 14 марта для проведения ремонтных работ было отключено водоснабжение 13 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 1,6 тыс. человек. Также в зоне аварии находится один детский сад. Для обеспечения населения водой были установлены три водоразборные колонки на центральном водопроводе по адресам: ул. Лихачёва, 34, 55А, ул. Горького, 30. Работа детского сада временно приостановлена. Муниципальные власти обратились к правительству Пермского края за дополнительной помощью в устранении утечки. Региональная служба по тарифам направила 15 марта в Кудымкар необходимую технику и бригады специалистов. Вчера, 15 марта, в Кудымкаре был объявлен режим ЧС, однако после завершения восстановительных работ он был снят.