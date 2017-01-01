Минтранс представил схемы спрямления шоссе Космонавтов Трассу собираются выпрямить за счёт внутренних газонов и небольшого изъятия земель

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 15 марта, в Заксобрании на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог, министр транспорта Пермского края Николай Уханов представил предложения по реконструкции шести разворотных участков: развязки в районе деревни Хмели, петли возле Хмелей и Песьянки, петель в районе Ванюков и деревни Ясыри. Также предлагается сделать новую разворотную петлю и переделать существующую кольцевую развязку около Большое Савино. По словам министра, реконструкция этих участков позволит двигаться по трассе со скоростью до 90 км/ч и 40-60 км/ч около аэропорта.

«Делается удобная схема поворотов. Например, переходно-скоростная полоса на торможение в районе деревни Хмели из 70 м превращается в 170 м. Таким образом, скорость увеличивается, а эти загибулины убираются. Переходно-скоростные полосы на разгон удлиняются с 120 м до 220 м. Этого достаточно, чтобы проезжать без ограничения скорости. Радиусы увеличили с 100 м до 2 км. То есть, будет плавное вхождение в повороты», — отметил Николай Уханов.

Спрямлять трассу собираются за счёт внутренних газонов и небольшого изъятия земель.

Корректировкой проектно-сметной документации займётся ОАО «Институт Гипростроймост» из Москвы. Компания должна сохранить существующие места разворотов и рассмотреть возможность улучшения схемы организации движения с учетом роста транспортных потоков на 20 лет вперёд. По словам Николая Уханова, минтранс рассчитывает получить положительное заключение госэкспертизы к 28 апреля. Стоимость строительства, по предварительных оценкам, составляет около 250 млн руб. Строительно-монтажные работы предполагается начать и закончить в четвёртом квартале этого года. Николай Уханов пояснил, что у них есть большое желание закончить этот объект. «Технически это не сложно. Участки разные и работы на них можно вести параллельно», — пояснил министр.

Кроме этого Николай Уханов представил депутатам предпроектные проработки по строительству двухуровневой развязки на пресечении шоссе Космонавтов с улицами Промышленной и Оверятской. По словам Николая Уханова, такая развязка позволит полностью устранить все заторы и аварийные ситуации, которые сейчас возникают на перекрестке. В бюджете на 2018—2020 годы на этот объект уже заложен 1 млрд руб. Проектную документацию для объекта также готовит «Гипростроймост». Сейчас специалисты анализируют, какие земельные участки необходимо изъять для строительства.

Также в рамках реконструкции собираются доделать работы, которые не успел окончить обанкротившийся подрядчик: завершить строительство одного из надземных пешеходных переходов, установить недостающие защитные экраны и поменять некачественный верхний слой дорожного покрытия. Кроме того Минтранс планирует снести здание бывшего поста ДПС в районе Ванюков и установить архитектурную подсветку пешеходных переходов.