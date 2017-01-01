Росавиация отозвала сертификат безопасности у пермского аэропорта Несмотря на это аэропорт Большое Савино продолжает работать в штатном режиме

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности АО «Международный аэропорт «Пермь», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника руководителя ведомства Сергея Извольского. По его словам, разрешительный документ отозван до устранения выявленных ведомством нарушений. О каких именно нарушениях идёт речь, он не уточнил, сообщив лишь, что в данный момент Большое Савино продолжает обслуживать рейсы.

Причиной отзыва сертификата в министерстве транспорта Пермского края назвали результаты проверки Росавиаций пермского аэропорта в ноябре 2017 года. Тогда инспекция выявила нарушения восеми пунктов требований. К февралю пять нарушений были устранены, что зафиксировала повторная проверка Росавиации. «Администрация аэропорта «Пермь» прикладывает все усилия для устранения оставшихся недостатков в максимально возможные кратчайшие сроки», - сообщают в краевом минтрансе, особо отмечая, что официальный документ о приостановлении сертификата авиационной безопасности в АО «Международный аэропорт «Пермь» не поступал. На полеты и текущую работу аэропорта сложившаяся ситуация никак не влияет.