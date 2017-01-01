Вести мониторинг занятости в строительной сфере Прикамья будут профсоюзы Краевые власти обсудили с агентством по занятости населения и крайсовпрофом кадровую ситуацию в строительной отрасли региона

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Фото: Константин Долгановский

Межведомственное заседание с участием представителей минстроя, минтранса и минпромторга прошло сегодня, 15 марта. По его итогам было отмечено, что в Пермском крае ситуаций с задержкой зарплат и выходом работников строительной отрасли вне графика сегодня нет. В ближайшее время в регионе планируется увеличить пул строительных вакансий.

Руководитель агентства по занятости населения Пермского края Сергей Хотеев отметил, что строительная сфера региона постоянно нуждается в кадрах. На сегодняшний день наиболее востребованными профессиями в строительстве считаются строители-монтажники (387 вакансий), рабочие-отделочники (162 вакансии), архитекторы и инженеры (6 вакансий) и другие. Кроме того, на инвестпроектах работает большое число иностранных рабочих. Сергей Хотеев сообщил, что заявлений о массовом высвобождении работников строительных организаций в службу занятости не поступало.

В случае массового сокращения работников строительства, по мнению министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексея Чибисова, министерствам необходимо иметь представления об объёмах высвобождения персонала. Поэтому заседавшие в рамках трехстороннего соглашения приняли решение официально запрашивать у профсоюзов и строительных организаций их персональную структуру занятости.

«Самые большие риски лежат в области тех организаций, у которых есть собственные производства. Строители всегда найдут работу в отличие от работников специфических предприятий, выпускающих, например, комплектующие детали», - добавил Алексей Чибисов.

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов заявил, что дорожникам сегодня не хватает квалифицированных кадров и обратил внимание на отсутствие соответствующих навыков у выпускников учебных заведений. При этом основной кадровый дефицит находится на уровне средне-управленческого звена: выпускников вузов.

Задачу профсоюзов председатель пермского крайсовпрофа Сергей Булдашев видит в прогнозировании возникающих проблем работников строительства: «Тревоги, формирующиеся в трудовых коллективах, профсоюзы обязаны донести до компетентных людей».

Отсутствие в Прикамье критической ситуации с невыплатой зарплат работникам строительных компаний подтвердил депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Клипцин. Он добавил, действующее законодательство Пермского края «вполне рабочее и позволяет справиться со всем объёмом предполагаемых рисков».

Подводя итоги заседания, первый зампред и министр строительства Пермского края Михаил Сюткин предложил взять под контроль режим мониторинга в части передачи документации о занятости работников строительной отрасли края всем сторонам комиссии. Министр добавил, что для регуляции ситуации несоответствующего кадрового потенциала, Минстрой планирует профессиональное сотрудничество со строительным факультетом ПНИПУ. Формирование программ взаимоотношений с профильным вузом и учреждением средне-специального образования было рекомендовано и минтрансу.

«С 2018 года в Пермском крае стартует масса глобальных инвестиционных проектов. Исходя из этого нам важно на уровне минстроя, минтраса, центра занятости населения и профсоюзов выдать информацию о количестве работников, привлечённых к строительству инвестпроектов, а также максимально привлечь к реализации трудовые ресурсы Пермского края», - подытожил Михаил Сюткин.