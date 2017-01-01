Пермякам предлагают посмотреть фильмы, меняющие жизнь

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Ни при каких обстоятельствах не стоит бояться перемен. Иначе мечты так и останутся мечтами. Предлагаем вам посмотреть лучшие фильмы, которые являются явным доказательством этим словам.

«Горы и камни»

Действия в этом фильме, трейлеры к которому доступны по ссылке, происходят в период Первой мировой войны. Лили — молодая мечтательная девушка, которая придерживается идеалистических взглядов на жизнь. Однажды она принимает решение уехать туда, где раненным и больным нужна помощь. Лили отправляется работать медсестрой в госпиталь. Здесь она встречает доктора Джуда. Спустя какое-то время между молодыми людьми возникает очень тесная связь. Джуда отправляют в Османскую империю, где он должен возглавлять медицинскую миссию. Девушка отправляется вместе с любимым. Что ждёт эту пару? Пройдут ли они испытания, уготовленные судьбой?

«Тропы»

Робин Дэвидсон — молодая девушка, которая уже очень устала от внутренних противоречий и городской суеты. Она решает посетить пустыни Австралии. В общей сложности ей придется преодолеть 3 тыс. км. Кто-то считает Робин сумасшедшей, а кто-то уверен, что она не сможет реализовать задуманное. Девушка непреклонна в своих целях. Она разрабатывает детальный план действий и следует ему неукоснительно. Робин предстоит добыть верблюдов, научиться ездить на них и преодолеть ещё очень много сложностей. Но самое сложное в этом деле — найти хорошего спонсора. Кто согласится помочь амбициозной особе? Трейлеры к фильму доступны по ссылке.

«Повар на колёсах»

Это фильм о великой мечте и о кулинарии. Карл Каспер — человек, который не представляет свою жизнь без приготовления самых разных блюд. Он всегда полон идей и с огромным удовольствием радует своих клиентов вкусными угощениями. У Карла есть жена и сын. Он их очень любит. Но всё меняется. Семья переезжает в Лос-Анджелес, где работа отнимает очень много времени. Однажды мужчина готовит уникальный ужин для влиятельного критика. Ему не удаётся удивить специалиста. Более того, ужин проходит ужасно. Как после этого изменяется жизнь Карла? Станет ли он известным и знаменитым поваром?

«В диких условиях»

Кристофер МакКэндлесса — молодой парень из очень богатой семьи. Он отверг все земные ценности и перечислил деньги, которые были в его распоряжении, на благотворительность. Но удивительно то, что Кристофер принимается бродяжничать. Парень взял себе другое имя и начал странствовать по США и Мексике. Время от времени он подзарабатывает. Спустя несколько лет мировоззрение Кристофера изменилось. Поменялись и жизненные принципы этого человека. Самое интересное в жизни Кристофера начинается на Аляске. Что ему предстоит здесь пережить? Станет ли парень прежним?

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.ru.

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