Конкурс по определению инвестора реконструкции вокзала Пермь II перенесли на середину апреля ОАО «РЖД» сдвинуло сроки проведения конкурса для более тщательной подготовки конкурсной документации

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Фото: Игорь Катаев

Ранее инвестора строительства транспортно-пересадочного узла Пермь II собирались выбрать до 30 марта. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, последние сроки, которые обозначало «РЖД», — 15 апреля.

«Для понимания, это сложнейшая штука подготовить такой масштабный конкурс. Сроки перенесли, потому что нужно тщательно готовить конкурсную документацию. По результатам реализации мы должны получить автовокзал. А что такое вывод федеральных земель с обременением РЖД в собственность другого субъекта? Это сложнейший процесс».

При этом Николай Уханов отметил, что неизвестно останется ли инвестором ООО «Трансстрой-М» или им станет другая компания.

««Трансстрой-М» работал без договора. Это неустойчивая конструкция. Должны быть четко выстроены отношения, чтобы один что-то заказал, а второй что-то сделал с понятными условиями. Сейчас мы совместно с РЖД готовим конкурс на выбор инвестора. Главное, что конкурс будет подготовлен качественно, и инвестор будет состоятельный», — пояснил министр.

Напомним, вокзал Пермь II обещают реконструировать к 300-летию города. Проект предусматривает совмещение автобусного и железнодорожного вокзала в единое здание пассажирского терминала, реорганизацию прилегающей территории и дорожной сети. Проектные работы по строительству транспортно-пересадочного центра будут закончены к середине 2019 года, объект обещают сдать в 2023 году. Стоимость реализации проекта в январе этого года оценивалась в 9 млрд руб.