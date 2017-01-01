Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 16 марта
Новые ворота города. В Перми продолжается реконструкция пересечения ул. Героев Хасана с Транссибом. Ход работ оценили губернатор Пермского края Максим Решетников и глава краевой столицы Дмитрий Самойлов.
Новые классы к сентябрю. В Перми полным ходом продолжается строительство нового корпуса школы №42.
Между прошлым и будущим. Глава Прикамья совершил рабочую поездку по Дзержинскому району Перми.
Комфортная среда своими руками. Начинающие благоустроители отправились в Анапу.
Здоровым быть — со спортом дружить. В пермской школе №9 открыли спортивную площадку.
Выбор будущего зависит от нас. В предстоящее воскресенье, 18 марта 2018 года, состоятся выборы президента России.
Не думай о минутах свысока. Пермяков призывают экономить своё время при обращении в МФЦ.
Выбирай на вкус! Пермяков приглашают посетить сельскохозяйственные ярмарки.
На языке любви и страсти. Пермская опера представила постановку мастеров барочного театра.
Победный март. Начало весны ознаменовалось для Перми многочисленными наградами в сфере искусства и культуры.
Проверили грамотность, развеяли страхи. Депутаты приняли участие в написании ЕГЭ по русскому языку.
Вперёд, Россия! На пермском ринге встретились боксёры России и Казахстана.
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