Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 16 марта

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Новые ворота города. В Перми продолжается реконструкция пересечения ул. Героев Хасана с Транссибом. Ход работ оценили губернатор Пермского края Максим Решетников и глава краевой столицы Дмитрий Самойлов.

Новые классы к сентябрю. В Перми полным ходом продолжается строительство нового корпуса школы №42.

Между прошлым и будущим. Глава Прикамья совершил рабочую поездку по Дзержинскому району Перми.

Комфортная среда своими руками. Начинающие благоустроители отправились в Анапу.

Здоровым быть — со спортом дружить. В пермской школе №9 открыли спортивную площадку.

Выбор будущего зависит от нас. В предстоящее воскресенье, 18 марта 2018 года, состоятся выборы президента России.

Не думай о минутах свысока. Пермяков призывают экономить своё время при обращении в МФЦ.

Выбирай на вкус! Пермяков приглашают посетить сельскохозяйственные ярмарки.

На языке любви и страсти. Пермская опера представила постановку мастеров барочного театра.

Победный март. Начало весны ознаменовалось для Перми многочисленными наградами в сфере искусства и культуры.

Проверили грамотность, развеяли страхи. Депутаты приняли участие в написании ЕГЭ по русскому языку.

Вперёд, Россия! На пермском ринге встретились боксёры России и Казахстана.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! В Интернет-сети газету «Пятница» можно найти на сайте газетапятница.рф и в социальной сети «ВКонтакте».

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