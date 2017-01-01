Вадим Евсеев стал главным тренером «Амкара» Ранее он возглавлял футбольную команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня Российская футбольная премьер-лига удовлетворила заявку «Амкара», утвердив Вадима Евсеева в должности главного тренера пермского клуба. Заявка была подана накануне, 14 марта, сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе «Амкара». Других кадровых изменений в руководстве футбольного клуба на сегодняшний день не произошло.

Напомним, Вадим Евсеев работал помощником прежнего главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева. Дагестанский специалист покинул пост наставника «красно-черных» 2 марта, руководство командой в статусе и.о. главного тренера принял Вадим Евсеев. Под его руководством «Амкар» уже успел сыграть вничью с питерским «Зенитом» и проиграть со счётом 0:2 тульскому «Арсеналу».

После вылета «Амкара» из Кубка России 27 февраля помимо Гаджи Гаджиева заявления об отставке написали также генеральный директор клуба Игорь Резвухин и исполнительный директор «Амкара», начальник команды Денис Маслов. 1 марта президент «Амкара» Геннадий Шилов обещал рассмотреть эти заявления в течение двух недель и принять соответствующие кадровые решения. Сегодня связаться с Геннадием Шиловым «Новому компаньону» не удалось, в пресс-службе клуба говорят, что Резвухин и Маслов продолжают работу.