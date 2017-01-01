Геннадий Тушнолобов покидает пост председателя совета директоров ОАО «КРПК» Сложить полномочия может и гендиректор Корпорации развития Пермского края Дмитрий Ильин

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Геннадий Тушнолобов

Фото: Константин Долгановский

Глава Контрольно-счётной палаты Пермского края Геннадий Тушнолобов уходит в поста председателя совета директоров ОАО «Корпорация развития Пермского края». Об этом «Новому компаньону» рассказал сам экс-премьер краевого правительства. По словам г-на Тушнолобова, заявление с просьбой отставки на имя вице-премьера Михаила Сюткина он написал ещё около месяца назад. «Сейчас я не имею права руководить советом директоров и уже отошел от этой работы», — пояснил председатель КСП Прикамья. Он уверен, что отставка будет официально удовлетворена на собрании совета директоров КРПК завтра, 16 марта. Напомним, в начале февраля Геннадий Тушнолобов вступил в должность председателя краевой контрольно-счётной палаты.

Также, по информации «Нового компаньона», заявление об отставке по собственному желанию написал и генеральный директор ОАО «Корпорация развития Пермского края» Дмитрий Ильин. Выходец из КЭС-Холдинга и Фонда «Сколково» работает на должности руководителя Корпорации десять месяцев.

Возможный уход Дмитрия Ильина официально считается добровольным, однако источники «Нового компаньона» связывают его с неудовлетворительными результатами работы КРПК. Напомним, в последнее время основные претензии к Корпорации были связаны с проблемами в поиске застройщиков для возведения жилья при переселении граждан из зоны провалов в Березниках. Также в прошлом году КРПК должна была решить проблему с домами в микрорайоне «Усольский-2». Формальдегидные строения решили снести еще год назад, но до сих пор этого не сделали. На содержание непригодных для проживания домов край уже потратил более 100 млн руб.

Напомним, в мае прошлого года, когда Дмитрий Ильин был назначен на пост гендиректора ОАО «КРПК», глава минстроя Прикамья Михаил Сюткин заявил, что одной из важнейших задач для нового руководителя является содействие переселению граждан из аварийного жилья в Березниках