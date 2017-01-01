Построенная «Трестом №14» школа открыта На возведение учебного заведения на 1225 школьников застройщику потребовалось девять месяцев

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Во вторник, 13 марта, в посёлке Фролы открылась новая большая школа, которая была построена ПАО «Трест №14» по госконтракту и сдана в декабре 2017 года.

В торжественном мероприятии в честь открытия учебного заведения принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников. «Сегодня очень важный день не только для Фролов, но и для всего Пермского края. Эта школа была построена в рекордные сроки — за 9 месяцев, — отметил в своем приветственном слове глава Пермского края.

Действительно, временные рамки строительства новой фроловской школы были очень сжатыми. На реализацию этого проекта были направлены все силы «Треста №14» — крупнейшего строительного предприятия Прикамья. Для специалистов о темпах и условиях строительства многое скажет тот факт, что на строительной площадке одновременно работало шесть строительных кранов. А на внутренних работах единовременно было задействовано 370 рабочих — штукатуров, маляров, плотников, плиточников, сантехников, электриков, мозаичников.

Новая фроловская школа была построена по индивидуальному проекту, в котором были учтены все новейшие требования — обучение в одну смену, ориентация классных комнат только на внешние стороны здания и др. «Трест №14», обладающий коллективом высокопрофессиональных каменщиков, возводит свои объекты только из кирпича. Эта технология позволяет выполнять самые сложные конфигурации зданий, сохраняя высочайшие эксплуатационные характеристики, прежде всего — экологичность и безопасность, что особенно важно для школьников.

Напомним, что в 2016 году «Трест №14» построил школу «Мастерград» в микрорайоне Пролетарка площадью 21 тыс. кв. м. На тот момент именно она была самой большой школой региона. Площадь школы во Фролах — 25,4 тыс. кв. м, и теперь она стала самой масштабной школой в Прикамье, а возможно и во всех регионах России.

Новая школа во Фролах уникальна и своим внутренним наполнением. Образовательная концепция школы «Навигатор» — ориентация учащихся по различным профессиональным сферам. Это определило огромное многообразие заложенных в проекте возможностей. Концертный зал на 500 мест, конференц-зал, пресс-центр, информационно-библиотечный центр и музей; кабинеты для танцевальных, музыкальных занятий. Новейшие лаборатории по химии, физике, класс робототехники. Грандиозный блок спортивных залов и площадок, скалодром, собственный полноразмерный футбольный стадион с искусственным покрытием.

Во время торжественного открытия слова благодарности региональным властям и строителям прозвучали не раз — и от детей, и от их родителей. Директор МАОУ «Фроловская СОШ» Елена Чернякевич сказала: «Спасибо за то, что у наших детей появилась новая светлая школа. Сбылась наша мечта. Мы будем здесь жить со светлыми намерениями, творить только светлые и добрые дела».

Глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов подчеркнул, что открытие новой школы во Фролах — это лишь начало масштабных преобразований, которые произойдут в Пермском районе. Несомненно, что существенный вклад в развитие Пермского района на протяжении многих лет вносит «Трест №14». За последние 10 лет «Трест №14» построил только во Фролах и посёлке Горный 30 жилых домов, а текущем году будут сданы ещё 5 домов. Общая площадь построенного жилья составит 168 тыс. кв. м. Новая школа во Фролах — это проявление социальной ответственности строителей перед своими новосёлами, перед жителями всего Пермского района.

На торжественном мероприятии Максим Решетников отметил, что Фролы становятся современным и комфортным микрорайоном: «Можно разделить радость и гордость за новый введённый объект и пожелать детям хорошо учиться и обрести свой дом в новой современной школе».

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