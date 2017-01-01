«Дом.ru Бизнес» приглашает пермских предпринимателей на крупнейший бизнес-форум России

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Реклама

4 апреля в СК «Олимпийский» состоится самая большая бизнес-конференция в России — АМОКОНФ-2018, объединяющая 25 тыс. предпринимателей, 100 компаний в экспозоне, выступления в стиле TED и легендарных бизнесменов.

Концепция мероприятия предполагает выступления только настоящих предпринимателей и основателей крупных компаний, которые рассказывают свои истории успеха и провалов, разбирают реальные бизнес-кейсы и делятся опытом.

Ключевыми спикерами выступят изобретатель и программист, один из самых творческих инженеров Кремниевой долины, сооснователь Apple Inc Стив Возняк, видеоблогер и главный редактор Sports.ru Юрий Дудь, музыкант, продюсер и телеведущий Сергей Шнуров, основатель Hoff Михаил Кучмент, основатель KupiVip Оскар Хартманн и другие топовые бизнесмены и предприниматели.

Информационный партнер конференции — телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» — приглашает на мероприятие и предлагает специальные условия для своих корпоративных клиентов. Чтобы получить бесплатный билет категории «Эконом» или скидку 1000 рублей на билеты других категорий, необходимо перейти по ссылке или указать промокод telech при регистрации.