«Единая Россия» вынесет на весеннюю сессию Госдумы РФ законопроекты для бизнеса

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Фото: er.ru

Сегодня, 15 марта, состоялось заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Сформулированные в ходе совещания задачи планируется оформить законодательно и принять в ходе весенней сессии парламента.

Так, по итогам заседания комиссии секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак обратил внимание на то, что председатель партии дал конкретное поручение по внесению в Госдуму законопроекта о специнвестконтракте версии 2.0 (СПИК 2.0), который предоставляет гарантированные бессрочные условия для инвесторов, готовых локализовывать свое производство в России.

«Бизнес принятия этого документа ждёт, и эта инициатива была поддержана в ходе промышленных форумов, которые мы проводили в федеральных округах в рамках партпроекта «Локомотивы роста». Наша задача — в ходе весенней сессии этот законопроект принять», — заявил Андрей Турчак.

Член президиума генсовета «Единой России», глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что на заседании комиссии подробно обсуждался переход на риск-ориентированный подход. «Очень важно, что соответствующий законопроект уже принят в первом чтении и проходит широкое обсуждение в рамках парламентских процедур. Это обеспечивает возможность учесть все точки зрения: бизнеса, экспертов и, безусловно, поручение председателя партии о том, что этот законопроект должен быть принят до конца весенней сессии, будет выполнено», — подчеркнул он.

Также, по его словам, параллельно с этим законопроектом депутаты готовят предложения по сокращению нагрузки, связанной с налоговым администрированием. «Те технологические возможности, которые сегодня есть у налоговой службы, позволяют серьёзно снизить административную нагрузку на бизнес: это и сокращение сроков проверок, и сокращение документации, которая предоставляется, сокращение бухгалтерской, налоговой отчётности», — пояснил Макаров.

Член Бюро высшего совета партии, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил также, что на заседании комиссии была одобрена идея расширить профилактическую функцию проверок на все виды бизнеса (сейчас это касается только малого бизнеса). «Речь идет о том, чтобы после первого нарушения действовала норма предупреждения и исправления ситуации, и лишь в случае повторного предупреждения уже применялись административные или иные меры», — сказал он.

Кроме того, важно законодательно оформить положение, которое закреплено постановлением правительства РФ, а именно: каждая новая норма, касающаяся проверок бизнеса, должна сопровождаться изъятием из регуляторики двух старых норм. «В рамках постановления правительства это правило не получило осязаемой реализации, бизнес ее не ощущает. Нужно повысить его статус, так как нас интересует сокращение нагрузки, а не количество норм», — подчеркнул Александр Шохин.

Наконец, сопредседатель предпринимательской платформы «Единой России» Евгений Дёмин отметил, что на заседании комиссии председатель партии поддержал инициативы по снижению давления на бизнес, предложенные платформой. «В частности, это инициатива по самозанятым гражданам: мы предложили определить минимальный порог микропредприятий и рассмотреть для них специальный налоговой режим. Во-вторых, мы предлагали перейти на обратный механизм регулирования патентной деятельности, когда в законе указано, какими видами деятельности запрещено заниматься с патентом, а какими — разрешён», — рассказал Евгений Дёмин.

Ещё одно поддержанное Дмитрием Медведевым предложение платформы — отмена валютного контроля для несырьевых экспортёров. «Дмитрий Анатольевич сказал, что эта мера давно назрела и этот вопрос обязательно нужно проработать», — отметил Евгений Дёмин, добавив, что все эти инициативы позволят большому количеству предпринимателей увеличить скорость развития своего бизнеса.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае



