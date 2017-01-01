Жителям Ергача вернули переплаты за услуги ЖКХ Управляющая компания ООО «Урал-сфера» произвела перерасчет платы за коммунальные услуги жителям 53 домов в Кунгурском районе

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В конце 2017 года Кунгурская городская прокуратура в ходе проверки установила, что в 2016 и 2017 годах «Урал-сфера» взимала с собственников плату за опломбирование счётчиков расхода холодной воды. Размер платы варьировался от 75 до 80 рублей. При этом по закону такая процедура проводится бесплатно. В связи с чем надзорное ведомство обязало организацию вернуть деньги жильцам, сообщают в Региональной службы по тарифам.

Для устранения нарушений ООО «Урал-сфера» провела перерасчёт размера платы за опломбирование индивидуальных приборов учета холодной воды в строке «прочие услуги». Вычеты сделаны в февральских квитанциях.

В РСТ напоминают, что по вопросам корректности начисления платы за коммунальные услуги жители Прикамья могут обратиться в краевую инспекцию госжилнадзора. После проверок соответствующих заявлений граждан в 2017 году был произведен перерасчет незаконно начисленных платежей за услуги ЖКХ в размере 20 млн рублей.