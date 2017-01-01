К восстановлению водоснабжения в Кудымкаре подключились краевые власти

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Вчера 14 марта в Кудымкаре произошла утечка воды на водоводе диаметром 200 мм по улице Лихачева, 47. Для ремонта сетей, принадлежащих ООО «Кудымкарский водоканал», было отключено водоснабжение 13 многоквартирных домов, в которых проживает порядка 1,6 тыс. человек. Также в зоне аварии находится детский сад.

Накануне в 6 часов состоялось заседание КЧС и ОПБ Кудымкара. Жителей оповестили об аварии через интернет-ресурсы, социальные сети, а также посредством расклейки объявлений на подъездах. Для подачи воды установили три водоразборные колонки на центральном водопроводе по адресам: ул. Лихачева, 34, ул. Лихачева, 55А, ул. Горького, 30. Работа детского сада была временно приостановлена, родители оповещены.

Аварийно-восстановительные работы ведёт собственник. Из-за поломки экскаватора и баровой установки вчера нормализовать водоснабжение не получилось. Работать ночью бригада не смогла, поскольку в месте возможной утечки проходит оптико-волоконный и электрический кабели, а также теплотрасса. Перенести работы на 15 марта было решено для того, чтобы избежать их повреждения.

Ещё накануне муниципальные власти обратились за помощью в устранении утечки к правительству Пермского края. «Региональная служба по тарифам оказала содействие, направив в 5 часов утра 15 марта в Кудымкар трал с колесным полноповоротным экскаватором «Хендай 170» с гидромолотом и двумя ковшами», - сообщают в пресс-службе ведомства. В 8 часов утра начал свою работу и отремонтированный за ночь экскаватор «Кудымкарского водоканала». Краевые власти обещают, что холодное водоснабжение в Кудымкаре будет восстановлено в ближайшее время.