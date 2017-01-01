Более тысячи молодых семей Прикамья получат господдержку на приобретение жилья

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Фото: Константин Долгановский

14 марта рассматривался проект постановления правительства Пермского края о государственной поддержке молодых семей при приобретении жилья в 2018 году.

«Почти 230 млн руб. будут направлены на компенсации многодетным семьям, — отметил глава региона Максим Решетников. — Ещё 800 молодых семей смогут рассчитывать на социальные выплаты в размере 10% от стоимости жилья. На это в бюджете заложено еще 215 млн руб. Сегодня мы подписываем постановление правительства, в соответствии с которым денежные средства на выплаты семьям должны быть перечислены до 1 апреля».

В этом году на поддержку может рассчитывать 1041 молодая семья Прикамья. По словам министра социального развития Пермского края Павла Фокина, в зависимости от благосостояния молодые семьи могут получить государственную поддержку в размере 30-35% или 10% от стоимости недвижимости. Социальную выплату в размере 30-35% сможет получить 241 молодая семья, из них 147 — многодетных.

«До 1 апреля ресурсы должны быть направлены в органы местного самоуправления. Уже сейчас коллеги обновляют реестры молодых семей, которым необходима поддержка, начали уведомлять молодые семьи, чтобы они начали собирать необходимый пакет документов для получения выплаты, — объяснил министр. — Предполагается, что до 1 мая семьи получат жилищные свидетельства и до 15 декабря реализуют свое право и улучшат жилищные условия».

Также Павел Фокин напомнил, на что может быть направлена социальная выплата. Господдержка может быть использована для погашения остатка долга по ипотеке, в качестве первоначального платежа по ипотеке или направлена на приобретение жилой недвижимости. Также средства могут быть направлены на расчёт по договору строительного подряда или реконструкцию имеющегося жилого помещения, что особенно актуально для сельских территорий

Молодые семьи могут следить за своей очередью на получение субсидии на сайте Министерства социального развития.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение минсоцразвития включить компенсацию молодым семьям в размере 10% от стоимости недвижимости в бюджет на 2019 и 2020 годы. Глава Прикамья отметил, что ежегодно региональную выплату должны получать порядка 700 семей.

Поддержка осуществляется в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2018 году.

Справка

На поддержку обеспечения жильём молодых семей в виде социальной выплаты в размере 30-35% от стоимости жилья в 2018 году будет направлено почти 230 млн руб., из них 47,9 млн руб. — из федерального бюджета, 83 млн руб. — из краевого бюджета, 99 млн руб. — из местных бюджетов. На социальные выплаты в размере 10% от стоимости квартиры будет направлено 215,8 млн руб. из краевого и местных бюджетов.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края