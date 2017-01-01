За порядком на выборах президента РФ в Прикамье будут следить 9 тысяч наблюдателей

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14 марта состоялось заседание рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов на территории Пермского края. В заседании приняли участие представители региональных, муниципальных властей и Крайизбиркома.

И.о. руководителя администрации губернатора Пермского края Яна Дорофеева отметила, что в ходе подготовки к избирательной кампании удалось выстроить эффективный механизм взаимодействия по информированию населения.

С ключевым докладом выступил председатель Избирательной комиссии Прикамья Игорь Вагин. По его словам, одним из приоритетных направлений в подготовке к проведению выборов президента стало масштабное информирование избирателей. Одним из способов стало использование более 600 рекламных поверхностей: баннеров, перетяжек, ситибордов, — это порядка 35% всех рекламных площадей в крае. Также было проведено размещение печатной информации в Пенсионном фонде, Почте России, МФЦ и многих других организациях и предприятиях. Кроме того, хорошо себя зарекомендовало адресное информирование граждан. Так, с 20 февраля члены избирательных комиссий обошли уже ¾ домовладений, информируя о выборах, вручая приглашения, отвечая на вопросы избирателей.

«Эффективность информационной работы показывает статистика по заявлениям от избирателей о желании проголосовать не по месту прописки, — говорит Игорь Вагин. — Всего этой возможностью воспользовались порядка 115 тыс. пермяков (6% от всех избирателей). Это, например, в 9 раз больше, чем проголосовало в Прикамье по открепительным удостоверениям на выборах в Государственную думу в 2016 году. Кроме того, достигнутый показатель заметно выше среднего по стране и в 2 раза выше показателя за прошлый год на губернаторских выборах». По мнению председателя краевого избиркома, без предоставленной возможности проголосовать по месту фактического нахождения, эти избиратели, вероятно, не смогли бы реализовать своё право голоса.

Для освещения дня голосования и работы на УИК аккредитовано более 200 представителей СМИ.

Кроме того, законность избирательного процесса будет обеспечена, в том числе, использованием технических средств: на половине УИК города Перми будут установлены КОИБы. Во всех ТИК и на 869 самых крупных УИК в крае, где голосует ¾ всех избирателей, будет использоваться видеонаблюдение, которое впервые в этом году будет 100% онлайн. При таком пристальном профессиональном наблюдении онлайн все участники избирательного процесса заинтересованы действовать в рамках правового поля.

Еще одно приоритетное направление подготовки — обеспечение безопасности и доступности на выборах. Избирательные комиссии совместно с МЧС и ГУ МВД провели проверку на предмет безопасности помещений УИК. Все замечания устранены.

Напомним, безопасность более 2 млн избирателей в Прикамье в день выборов обеспечат почти 5,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В помощь правоохранителям за счет федерального бюджета закуплено более 190 стационарных рамок-металлодетекторов. Они будут установлены в Перми. Для территорий за счёт краевого бюджета приобрели 529 ручных металлодетекторов. Во всех помещениях для голосования будут дежурить сотрудники полиции.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края