В пермской «Жизели» выступят звёзды Большого театра

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Фото: bolshoi-tickets.ru

Как стало известно «Новому компаньону», 23 марта в заглавной партии в балете «Жизель» выступит народная артистка России Мария Александрова. Её партнёром будет премьер Большого театра Руслан Скворцов.

Мария Александрова — одна из самых прославленных балерин современной России, лауреат премий «Золотая маска» и «Душа танца». До февраля 2017 года она была ведущей балериной труппы Большого театра, но даже после ухода оттуда сохранила в нём несколько главных партий. В настоящее время Александрова — приглашённая прима нескольких трупп, много выступает в гостевых партиях.

Руслан Скворцов — лауреат премии «Душа танца», ведущий солист балетной труппы Большого театра. Роль графа Альберта в «Жизели» — одна из его коронных; он исполнял её не только на «родной» сцене, но и на многих других, от Самары до Неаполя.

Надо заметить, что «Жизель» в этом сезоне оказалась для Пермского театра оперы и балета счастливым спектаклем: в сентябре в заглавной партии в Перми выступила прима Королевского балета Ковент-Гарден Наталья Осипова.