Участников ОИ-2018 от Пермского края наградили благодарственными письмами

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 14 марта, состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с участниками Олимпийских игр-2018, представляющими Прикамье: спортсменами Региной Рахимовой, Анастасией Баранниковой, Александром Смышляевым и тренерами Михаилом Киреевым, Александром Михалёвым, Александром Гараниным.

Участники встречи были награждены благодарственными письмами губернатора Пермского края за заслуги в развитии физической культуры и спорта, участие в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года. Кроме того, в соответствии с указом главы региона, за участие в Олимпиаде спортсмены и тренеры получат премии в размере 575 тыс. руб., сообщают в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.

После официальной церемонии были высказаны предложения по некоторым вопросам, касающимся развития спорта и спортивной инфраструктуры в Пермском крае. В частности, Максим Решетников поддержал необходимость реконструкции СДЮСШОР «Огонёк» им. Данилова в Чусовом, где готовятся фристайлисты, и модернизации трамплинного комплекса «Летающий лыжник» в Перми.

Кроме того, тренеры рассказали о необходимости создания спортивного интерната для представителей зимних видов спорта, куда могли бы приезжать спортсмены со всей страны и мира для повышения своих навыков. В качестве возможной площадки для интерната был предложен небольшой населённый пункт вблизи Чайковского, где находится один из лучших в мире трамплинных комплексов — «Снежинка».