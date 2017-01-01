В Перми пройдут публичные слушания по участку для гимназии №17

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Фото: Константин Долгановский

Смену зоны разрешённого использования на участке по улице Ленина, 33, 35 обсудят 2 апреля в 18.00 в общественном центре Ленинского района «Совет».

Напомним, в январе этого года АО «КОРТРОС-Пермь» передал здание распределительной трансформаторной подстанции и земельный участок на улице Ленина, 33, 35 в муниципальную собственность.

Участок располагается в территориальной зоне деловой активности городского центра (Ц-1). Там установлен предел по высоте 20 метров, так как поблизости расположены объекты культурного наследия. Земельный участок предполагается использовать для строительства нового здания для гимназии №17. Поэтому департамент образования попросил установить там условно разрешённый вид использования земельного участка «Общеобразовательные учреждения».