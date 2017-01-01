В галерее открывается фотовыставка-исследование «Пермь как Пермь»

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15 марта в 18.30 в Пермской художественной галерее открывается фотовыставка «Пермь как Пермь», которая станет полем для исследования пермской идентичности через фотографию.

В шести выставочных залах будет представлено более 200 работ 24 фотографов, запечатлевших образы краевой столицы с 1909 по 2018 годы. Самые ранние снимки города сделаны в начале ХХ века Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским, работы которого послужили основой для первых фотографических открыток Перми.

В проекте приняли участие более 50 авторов: как опытные и уже известные в Перми фотографы, так и молодые фотографы-блогеры, никогда ранее не участвовавшие в выставках, рассказывают в Пермской художественной галерее.

Кроме того, во время открытия выставки просмотр фотографий будет сопровождаться развернутыми текстовыми комментариями доктора филологических наук Владимира Абашева и журналиста Ивана Козлова.

Выставка «Пермь как Пермь» будет работать с 15 марта по 30 июня 2018 года.