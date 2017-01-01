В Прикамье бывший лесничий получил семь лет колонии за взятки

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Бывший и.о. участкового лесничего Бардымского участкового лесничества ГКУ Пермского края «Куединское лесничество» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за незаконные действия и незаконное бездействие) и двух эпизодов преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие).

Установлено, что в июне, октябре-декабре 2011 года, июне 2013 года обвиняемый трижды получил от главы крестьянско-фермерского хозяйства взятки в сумме 150, 685 и 200 тыс. руб. за отведение делянок в рамках лесной декларации, подписание технологических карт, беспрепятственную приёмку указанных делянок по окончании рубки без выявления нарушений, содействие в заключении договора подряда на заготовку леса и договора поставки.

Кроме того, в октябре 2015 года лесничий получил от главы КФХ взятку в виде строительных материалов стоимостью 23,8 тыс. руб. за обеспечение по итогам аукциона гарантированного заключения договоров заготовки древесины и её продажи.

С занимаемой должности лесничий был уволен. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества в размере суммы полученных взяток, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.