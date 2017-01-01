На презентации нового рояля в ПГНИУ выступит Денис Мацуев

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16 марта в Пермском государственном национальном исследовательском университете состоится презентация нового рояля Petrof. Первым на нём сыграет известный российский пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев.

Закрытое мероприятие начнётся в 18.00 в концертном зале СДК ПГНИУ (ул. Букирева, 15). В университете сообщают также, что программа вечера остаётся сюрпризом для гостей концерта, но обещают, что презентация рояля станет знаковым культурным событием не только для вуза, но и для всего творческого и музыкального сообщества Перми и региона.

Отметим также, что концерт и инструмент от чешского производителя Petrof на 100-летие Пермскому университету подарил выпускник экономического факультета, президент телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком» Андрей Кузяев.