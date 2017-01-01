«Камская долина» продлила сроки строительства ЖК «Весна» и «Авиатор» Генеральный директор АО «Камская долина» Андрей Гладиков озвучил скорректированные планы по вводу объектов в эксплуатацию

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Андрей Гладиков

Фото: Администратор

newsko.ru

Напомним, в порт­феле «Камской долины» остаются два достраиваемых жилых комплекса: «Авиатор» (Старцева, 143) и «Весна» (Переселенческая, 104, 98, 100; Углеуральская, 25 и 27). В конце декабря Андрей Гладиков сообщил, что в первом полугодии 2018 года планируется достроить дома по ул. Углеуральская, 27 и Переселенческая, 98, а до конца этого года — сдать объекты по ул. Переселенческая, 100 и Углеуральская, 25.

Сегодня, 13 марта, генеральный директор АО «Камская долина» представил уточнённые сроки. Первым к сдаче готовится дом на Переселенческой, 104. Застройщик планирует сдать квартиры до конца марта. «Сейчас идёт процесс сдачи объекта инспекторам», — пояснил Андрей Гладиков.

Остальные пять домов застройщик планирует достроить в течение года: Углеуральская, 27 —в июне или июле, Переселенческая, 98 — в сентябре, Переселенческая, 100 — декабрь. Два самых неготовых объекта — Углеуральская, 25 и Старцева, 143 - надеются к концу года сдать в эксплуатацию или хотя бы построить коробки и начать в них чистовую отделку. Также в качестве варианта рассматривается начало 2019 года.

«Работа не стоит. По «Весне» у нас практически все сети построены, идёт присоединение домов. Ещё большой задачей является благоустройство микрорайона. Я признаю, что все сроки сдвинуты и сорваны. Темпы строительства, с точки зрения наших желаний, наверняка могли быть и выше, но мы не можем взять и строить все пять домов с одинаковым темпом. Мы понимаем, что на одних надо обеспечить фронт будущих работ, а на других, как Углеуральская, 27 и Переселенческая, 98, просто навалиться и по максимуму закончить все работы», — пояснил директор строительной компании.

Напомним, о финансовых проблемах компании-застройщика стало известно в прошлом году. Иски о банкротстве поданы не только в отношении группы компаний, но и в отношении физических лиц — генерального директора Андрея Гладикова и его заместителя Алевтины Романовой. По словам Андрея Гладикова, в общей сложности сумма долга группы компаний «Камская долина» перед банком составляет 1,1 млрд руб.