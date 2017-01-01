В Перми впервые пройдёт региональная конференция фирмы «1С»

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Фирма «1С» и компания «1С-Поволжье» приглашают принять участие в конференции «Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учёт», которая впервые пройдёт в Перми 27-28 марта 2018 года.

Целью конференции является информирование участников о возможностях современных решений для автоматизации на платформе «1С:Предприятие 8», обмен опытом по проектам внедрения решений «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa.

К участию в конференции приглашаются представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора, технические директора и руководители производств, HR-директора; а также представители партнёров фирмы «1С» совместно с приглашёнными ими сотрудниками предприятий и средства массовой информации.

Участники конференции смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С», а также познакомиться с опытом реализации проектов внедрения решений «1С» на предприятиях Перми, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса.

Подробная информация и программа мероприятия — на сайте www.1c.ru в разделе «Мероприятия».

Контактная информация: «1С-Поволжье», г. Пермь: www.1-cpfo.ru, тел.: +7 (342) 200-88-92, e-mail: savn@1cpfo.ru

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