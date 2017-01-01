Минстрой РФ положительно оценил достройку проблемных объектов в Прикамье

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На еженедельном видеоселекторном совещании по вопросу исполнения субъектами мероприятий региональных дорожных карт по решению проблем обманутых дольщиков Министерство строительства и ЖКХ РФ положительно оценило результаты работы краевых властей по достройке проблемных объектов.

В частности, замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что в Пермском крае достроены три проблемных дома: на ул. Мира, 5А и ул. Ушакова, 36Б в Перми и на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском. Ещё один дом — на ул. Окулова, 62 — планируется ввести в эксплуатацию в марте текущего года.

Напомним, с 1 января 2018 года в силу вступил закон о поддержке дольщиков. Согласно документу, участники долевого строительства, которые не получили свои квартиры, могут рассчитывать на предоставление субсидии для оплаты целевого взноса для оплаты достройки дома. Субсидии будут предоставляться обозначенным в законе категориям дольщиков после сдачи объектов в эксплуатацию.

Отметим также, в 2018 году минстроем была запланирована сдача 8 «проблемных» объектов. Один из них, на Сиреневом бульваре, 5 в Чайковском, был введён в эксплуатацию ещё в феврале. Также в эксплуатацию официально введены два долгостроя на ул. Хабаровская, 54А и Холмогорская, 4Г, «проблемные» объекты по ул. Ушакова, 36Б и ул. Елькина, 39. Ещё один дом в Перми, по адресу ул. Мира, 5А, уже готов к вводу в эксплуатацию.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пемского края





