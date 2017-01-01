В Прикамье начала работу региональная конференция по охране труда

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Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»

Сегодня, 13 марта, в Березниках начала работу IV региональная конференция «Охрана труда — важнейший фактор сохранения здоровья работников и повышения производительности труда». Мероприятие организовано Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края при поддержке компании «Уралкалий».

С приветственным словом к участникам конференции обратились министр промышленности, предпринимательства и торговли региона Алексей Чибисов, глава города Березники Сергей Дьяков и директор по недропользованию «Уралкалия» Эдуард Смирнов.

Около 200 участников конференции — представителей крупного и среднего бизнеса Прикамья — приняли участие в обсуждении вопросов состояния производственного травматизма на предприятиях региона, пропаганды и стимулирования здорового образа жизни, улучшения условий охраны труда и здоровья персонала.

С докладом о профилактике общей и профессиональной заболеваемости работников, направленной на повышение производительности труда, выступил заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды «Уралкалия» Алексей Жуланов.

Большой интерес среди участников вызвала организованная в рамках конференции выставка средств индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов производственной среды.

Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий» :

— Жизнь и здоровье сотрудников являются ключевым приоритетом для компании, поэтому её политика ориентирована на достижение нулевого уровня производственного травматизма. С этой целью в компании внедряется современное оборудование и модернизируется действующее производство, улучшается организация рабочих мест, проводятся профилактика производственного травматизма и профзаболеваний, а также регулярное обучение в области охраны труда и промышленной безопасности.