Напавшие на пермскую школу №127 подростки останутся в СИЗО Суд оставил под стражей второго из нападавших

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 13 марта, Мотовилихинский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест нападавшего на пермскую школу №127 подростка на два месяца.

Ранее содержание под стражей на такой же срок было продлено другому обвиняемому по этому уголовному делу подростку, сообщили «Новому компаньону» в суде.

Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошло нападение на детей. По версии следствия, в школу пришли двое вооружённых ножами подростков — ученик и бывший учащийся данного учреждения. Молодые люди зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. 17 января нападавших на школу молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их перевели в СИЗО.

«Новый компаньон»