Президент «Амкара» по-прежнему не уволил топ-менеджмент клуба По истечению двух недель заявления об отставке генерального и исполнительного директоров остались без подписи Геннадия Шилова

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Президент «Амкара» Геннадий Шилов не смог принять решения, должен ли футбольный клуб расставаться с генеральным директором Игорем Резвухиным и исполнительным директором Денисом Масловым. О том, что их заявления не подписаны, «Новому компаньону» сообщил сам депутат Законодательного собрания Прикамья.

Напомним, топ-менеджеры написали заявления об отставке после вылета «Амкара» из Кубка России. По данным «Нового компаньона», это произошло 28 февраля — на следующий день после проигранного матча. Тогда же уволить себя попросил главный тренер «красно-чёрных» Гаджи Гаджиев. Геннадий Шилов принял отставку Гаджиева, а на решение о будущем Резвухина и Маслова взял две недели — за это время президент «Амкара» планировал встретиться с менеджерами и обсудить сложившуюся ситуацию.

Добавим, после появления информации о том, что руководство «Амкара» в полном составе готово покинуть клуб, стало известно и о грядущей финансовой проверке в футбольном клубе. Аудит, инициированный краевым министерством спорта, начнётся с 1 апреля.