С начала года в Перми снесено 19 аварийных домов

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Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, с начала 2018 года в краевой столице снесено 19 аварийных домов. При этом жильцы бараков получают новые квартиры или выкупную стоимость.

По данным городской администрации, 16 домов снесено силами муниципального предприятия «Полигон», чтобы обеспечить пожарную безопасность в местах их расположения. Привлечение муниципального предприятия позволяет сносить дома, расселение которых уже завершено.

Ещё три дома снесены за счёт инвесторов в рамках программы развития застроенных территорий. Так, дом по ул. КИМ, 45 дорасселён и снесён за счёт инвестора ООО «Ренессанс-строй», дома по ул. Целинной, 7, 9 — ИП Кривощёков.

В 2018 году управление жилищных отношения планирует снести ещё 29 домов за счёт бюджета, также продолжится снос расселённых домов за счёт инвесторов.

Ежегодно администрация Перми выделяет на расселение аварийных домов порядка 1 млрд руб. В 2017 году на территории города было снесено 75 расселённых домов, в новые квартиры переехало 788 семей.