Теодор Курентзис и Максим Решетников обсудят подготовку к строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета Слухи об отказе от проекта Дэвида Чипперфильда оказались сильно преувеличенными

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому компаньону», в ближайшее время планируется встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса. Кроме прочего, губернатор и худрук будут обсуждать ход подготовки к строительству новой сцены театра.

В преддверье этого события некоторые информационные ресурсы, как официальные, так и анонимные, предприняли попытку создать ажиотаж, вбросив информацию о том, что краевые власти якобы планируют отказаться от проекта театрального здания, созданного в бюро Дэвида Чипперфильда.

Первый вице-премьер Пермского края, министр строительства Михаил Сюткин 6 марта ответил на запрос общественника Дмитрия Цветкова, интересовавшегося ходом работ по строительству в Перми второй сцены Театра оперы и балета. Ранее Цветков создал общественную петицию с призывом незамедлительно приступить к строительству этого объекта. Михаил Сюткин напомнил, что строительство нового здания театра включено в краевую адресную инвестиционную программу на 2019-2022 годы; вторую сцену театра планируется строить в квартале № 5, ограниченном улицами Попова, Монастырская, Окулова и Осинская. В настоящее время там идёт изъятие земельного участка.

В этом письме Михаил Сюткин говорит, что строительство здания для Пермской оперы планируется осуществлять «согласно вновь разработанному проекту». Именно эта фраза и породила информационную волну, хотя, судя по контексту, речь идёт об адаптации проекта Чипперфильда к выбранному участку. По словам Михаила Сюткина, разработку проектно-сметной документации планируется начать в 2018 году с прохождением Госстройэкспертизы в 2019 году. Начало строительства также намечено на 2019 год.

Комментируя письмо Михаила Сюткина Дмитрию Цветкову, в краевом минстрое пояснили, что строительство нового здания театра будет осуществлено согласно проекту, разработанному в сотрудничестве с бюро Чипперфильда, которое в настоящий момент остаётся ключевым партнёром краевых властей.

«Решение о размещении театра в квартале №5 не изменилось, — говорится в документе. — Это место внесено в схему территориального планирования. По большей части земельного участка все вопросы решены: она находится в безвозмездном пользовании Пермского края. По оставшейся — нами проводятся правовые процедуры для реализации проекта. Все судебные решения по этой площадке вступили в законную силу. Затем площади были переданы в пользование Управлению капитального строительства Пермского края, которое сейчас является распорядителем участка».

Информацию подтвердили и в Министерстве культуры Пермского края. По словам источника, «ситуация с проектом здания театра точно такая же, как год назад». Никаких радикальных решений в последнее время по этому вопросу принято не было: по-прежнему в качестве основы рассматривается проект бюро Дэвида Чипперфильда, выигравший международный конкурс ровно восемь лет назад, в марте 2010 года. Он будет адаптирован для новой площадки.

Исполнительному директору Пермского театра оперы и балета Андрею Борисову также ничего не известно об изменении в планах строительства новой сцены. По его словам, никакие радикальные решения по этому вопросу не могут быть приняты без консультаций с художественным руководителем театра Теодором Курентзисом.

Краевые власти с этим согласны: в Министерстве строительства и архитектуры Пермского края заявили, что все проектные решения будут обсуждаться с театром и министерством культуры. «Мы всегда учитываем их мнение как функциональных заказчиков, как пользователей в дальнейшем», — сообщили в минстрое.

Напомним, в адресной инвестиционной программе Пермского края на 2018 год на разработку всей проектно-сметной документации новой сцены Театра оперы и балета заложено 189 млн рублей, на строительно-монтажные работы с 2019 по 2022 — 6 млрд 811 тыс. рублей.

Проект второй сцены Пермского театра оперы и балета от архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда (Великобритания) в марте 2010 года победил на состоявшемся в Перми международном конкурсе. Согласно конкурсному заданию, проект предусматривает расширение исторического здания театра путем возведения рядом стоящего просторного пристроя. Позже было принято решение, что вторую сцену театра нужно строить отдельно в другой части городского центра, в результате выкупленный проект потребовал доработки, к которой планируется привлечь всё то же бюро Дэвида Чипперфильда.

В 2014 году на основе эскиза Чипперфильда и с участием архитекторов английского бюро проект пристроя к существующему зданию театра разработало ОАО «КБ высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС), от услуг которого позже было решено отказаться. В целом на проектные работы бюро Чипперфильда и КБ ВиПС уже затрачено 232 млн руб. бюджетных и небюджетных денег. Проект является собственностью Пермского края.

Строительство второй сцены по проекту именно этого архитектурно бюро, который учитывает все потребности труппы, художественный руководитель Теодор Курентзис называл условием продолжения своей работы в Перми.