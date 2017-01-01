Арест одному из напавших на школу №127 подростку продлён на два месяца Ходатайство о продлении ареста второму нападавшему рассмотрят сегодня

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Фото: Игорь Катаев

Одному из напавших на школу №127 в Перми подростку продлили арест на два месяца. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

Отметим, сегодня, 13 марта, суд также рассмотрит ходатайство о продлении ареста второго нападавшего на школу подростка. Заседание назначено на 14.00.

Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошло нападение на детей. По версии следствия, в школу пришли двое вооружённых ножами подростков — ученик и бывший учащийся данного учреждения. Молодые люди зашли в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и учительницу и нанесли им множественные ножевые ранения. Всего было госпитализировано 12 человек, включая девять учеников четвёртого класса. 17 января нападавших на школу молодых людей арестовали на два месяца. После выписки из больницы их перевели в СИЗО.