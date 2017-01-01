Доступ к интернету получат ещё 20 тысяч жителей Прикамья

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В рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в 2018 году в Пермском крае будет построено более 50 точек доступа в интернет. Таким образом, выход в глобальную сеть получат ещё около 20 тыс. жителей небольших населённых пунктов.

В 2018 году «оптическая» стройка будет идти в Бардымском, Большесосновском, Гайнском, Кудымкарском, Куединском, Кунгурском, Пермском, Октябрьском, Чернушинском районах Прикамья, а также Косинском районе и Губахинском городских округах.

По словам и.о. министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, всего до конца 2019 года в рамках программы устранения цифрового неравенства в регионе планируется установка 305 точек доступа Wi-Fi. Высокоскоростным интернетом будут обеспечены отдалённые и труднодоступные населённые пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек.

«Реализация проекта устранения цифрового неравенства дает возможность жителям малых поселений Пермского края подключаться к интернету со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. На данный момент доступ к сети имеют более 40 тыс. жителей малых поселений, выйти в интернет в рамках этого проекта может каждый из них совершенно бесплатно», — комментирует директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Сандалов.

Напомним, по итогам 2017 года в Пермском крае в эксплуатацию сданы 109 точек доступа в 27 муниципальных районах, проложено более 700 км «оптики».

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края